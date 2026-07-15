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KONYA Haberleri

Konya’da aile faciası! Anne ve kızı toprağa verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da aile faciası! Anne ve kızı toprağa verildi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün üvey oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Dursuniye Ö. ile kızı Esmanur Ö., bugün Karapınar'da son yolculuklarına uğurlandı. Anne ve kızının cenazeleri Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ 

Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak'taki 3 katlı binada yaşanan olayda hayatını kaybeden Dursuniye Ö. ile kızı Esmanur Ö.'nün cenazeleri Karapınar'a getirildi. Anne ve kızının cenazeleri, Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜVEY ANNESİ İLE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre Rahman Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle üvey annesi Dursuniye Ö. ile kız kardeşi Esmanur Ö.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, anne ile kızını evde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında yatağa bağımlı baba Fuat Ö.'nün de evde bulunduğu, şüphelinin babasına zarar vermediği öğrenildi. Fuat Ö. tedbir ve sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmayan Rahman Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Meltem Aslan)

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