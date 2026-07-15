Konya’daki aile faciasında yeni gelişme!

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmidede Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, bir kişi üvey annesi ile kız kardeşini bıçaklayarak öldürmüştü. Olayda yeni gelişme yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Rahman Ö. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle üvey annesi Dursuniye Ö. ile kız kardeşi Esmanur Ö.'ye bıçakla saldırdı.
Sokaktaki bir adresten gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, evde bir kadın ile genç kızı kanlar içinde bulmuştu.
ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Dursuniye Ö. ile kızı Esmanur Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
YATAĞA BAĞIMLI BABAYA ZARAR VERMEDİ
Çifte cinayet sırasında Rahman Ö.'nün yatağa bağımlı babası Fuat Ö'de evde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin babasına zarar vermediği belirtilirken, Baba Fuat Ö. tedbir ve sağlık kontrolü amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ekipler soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Cinayetin ardından olay yerinden kaçmayan şüpheli Rahman Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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