ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 30.07.2026 Perşembe günü saat 10:00 da 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

S,No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Kat B.Bölüm No m² si Cinsi Muhammen

Bedeli (TL) Geçici

Teminat

(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin B-4 68,00 Dükkan 5.780.000,00 173.400,00 30.07.2026 10:00

2 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin C-23 76,00 Dükkan 6.460.000,00 193.800,00 30.07.2026 10:01

3 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin C-24 152,00 Dükkan ve Eki depo 11.010.000,00 330.300,00 30.07.2026 10:02

4 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin C-25 142,00 Dükkan ve Eki depo 9.010.000,00 270.300,00 30.07.2026 10:03

5 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin C-26 78,00 Dükkan 6.240.000,00 187.200,00 30.07.2026 10:04

6 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin C-27 149,00 Dükkan ve Eki depo 9.920.000,00 297.600,00 30.07.2026 10:05

7 Konya Çumra İzzetbey 952 1 Zemin C-28 111,00 Dükkan 9.435.000,00 283.050,00 30.07.2026 10:06

8 Konya Çumra İzzetbey 952 1 1.Kat A-16 30,00 Dükkan 1.800.000,00 54.000,00 30.07.2026 10:07

9 Konya Çumra İzzetbey 952 1 1.Kat A-18 49,00 Dükkan 2.940.000,00 88.200,00 30.07.2026 10:08

10 Konya Çumra İzzetbey 952 1 1.Kat B-12 45,00 Dükkan 2.700.000,00 81.000,00 30.07.2026 10:09

11 Konya Çumra İzzetbey 952 1 1.Kat B-16 44,00 Dükkan 2.640.000,00 79.200,00 30.07.2026 10:10

12 Konya Çumra İzzetbey 952 1 1.Kat C-35 49,00 Dükkan 2.940.000,00 88.200,00 30.07.2026 10:11

13 Konya Çumra İzzetbey 952 1 3.Kat C-21 19,00 Ofis 665.000,00 19.950,00 30.07.2026 10:12

14 Konya Çumra İzzetbey 952 1 3.Kat C-22 21,00 Ofis 735.000,00 22.050,00 30.07.2026 10:13

Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.

Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir.

İsteyenler, Şartname ve Ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görebilirler. Şartname almak isteyenler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 300,00 TL, karşılığında temin edebilirler. İsteyenler ödemeleri Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediye Başkanlığı TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına yapabilirler.

İhaleye katılacak olanlar en geç 29.07.2026 Çarşamba günü saat 17:00'a (mesai bitimine) kadar;

a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı,

b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Teminat bedellerini Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.

Ödemeler peşin veya % 50 i Peşin, geriye kalan kısmı ise % 25 i 28.02.2027 tarihinde, % 25 i 31.08.2027 tarihinde 2 taksitte ödenecektir. Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanacaktır.

İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri " parselsorgu.tkgm.gov.tr " ve Belediyemiz Harita Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.