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KONYA Haberleri

Konya’da 2 belediye personel alımı yapacak! Başvurular bugün başladı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da 2 belediye personel alımı yapacak! Başvurular bugün başladı

Konya'da iki belediye personel alımı yapacak! Başvurular bugün

Konya'da belediyelerde çalışmak isteyenler için yeni iş fırsatları duyuruldu.

İŞKUR üzerinden yayımlanan kurum dışı kamu işçi alımı ilanlarına göre Bozkır Belediyesi ile Cihanbeyli Belediyesi toplam 3 daimi personel istihdam edecek.

Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihinde ilgili belediyelere yapılacak.

BOZKIR BELEDİYESİ 2 PERSONEL ALACAK

Bozkır Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde daimi süreli istihdam edilmek üzere;

• 1 Şehir Plancısı

• 1 Beden İşçisi (Genel)

olmak üzere toplam 2 personel alınacak.

Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihinde Bozkır Belediyesi'ne yapılacak.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Cihanbeyli Belediyesi bünyesinde ise daimi süreli çalıştırılmak üzere 1 engelli beden işçisi (genel) istihdam edilecek.

Başvurular 17 Temmuz 2026 tarihinde Cihanbeyli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak.

 

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