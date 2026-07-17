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KONYA Haberleri

Konya’da biçerdöver denetimleri sürüyor: Dane kaybı ve yangın riskine sıkı takip

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da biçerdöver denetimleri sürüyor: Dane kaybı ve yangın riskine sıkı takip

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver denetimleri hız kazandı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, üreticilerin emeklerinin korunması ve hasat kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla tarlalarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor.

Biçerdöverler tarlada tek tek denetleniyor

Tuzlukçu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Buğdaycı ile teknik personeller, hasat yapılan alanlarda biçerdöverleri durdurarak detaylı incelemelerde bulunuyor. Denetimlerde hem ürün kayıplarının önüne geçilmesi hem de güvenli hasat sürecinin sağlanması hedefleniyor.

Denetimlerde nelere bakılıyor?

Denetimler kapsamında hasat sırasında oluşabilecek dane kayıpları anlık olarak ölçülerek milli servetin toprağa dökülmesi önlenmeye çalışılırken, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpleri ve diğer güvenlik ekipmanlarının eksiksiz olup olmadığı da kontrol ediliyor. Ayrıca, biçerdöver operatörlerinin gerekli kullanım yetki belgelerine sahip olup olmadıkları da teknik ekipler tarafından titizlikle denetleniyor.

"Denetimler aralıksız devam edecek"

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bir yıllık emeğinin korunması ve güvenli bir hasat sezonu geçirilmesi amacıyla denetimlerin hasat dönemi boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

(Bekir Turan)

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