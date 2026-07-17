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KONYA Haberleri

Konya’da çilek ve bağlarda zararlı takibi sürüyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da çilek ve bağlarda zararlı takibi sürüyor

Konya'nın Güneysınır ilçesinde çilek üretimini tehdit eden trips ile bağlarda verim kaybına neden olan bağ salkım güvesine karşı yürütülen mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında zararlı popülasyonu sahada yakından takip ediliyor.

Tuzaklarla düzenli kontrol yapılıyor

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen tuzaklar sayesinde çilekte trips ve bağ salkım güvesi popülasyonu düzenli olarak izleniyor. Arazi kontrolleri kapsamında tuzaklar belirli periyotlarla incelenirken, zararlı yoğunluğu yerinde tespit edilerek kayıt altına alınıyor.

Amaç ürün kayıplarını önlemek

Yapılan saha çalışmalarıyla zararlı popülasyonundaki değişimler yakından takip edilerek, gerekli mücadele yöntemlerinin zamanında uygulanması hedefleniyor. Böylece çilek ve üzüm üretiminde meydana gelebilecek verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin korunması amacıyla zararlı takip ve kontrol çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda Güneysınır ilçesinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

(Ali Asım Erdem)

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