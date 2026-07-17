Konya’da hayvan sağlığı çalışmaları aralıksız sürüyor

Konya'nın Güneysınır ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen kontrol ve kayıt çalışmaları titizlikle devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hayvanların sağlık ve kayıt işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kimlik, sağlık ve kayıt kontrolleri yapılıyor

Güneysınır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda hayvanların kimlik kontrolleri yapılırken, resmi belgeleri de tek tek inceleniyor. Ayrıca sağlık kontrolleri gerçekleştirilen hayvanlar kayıt altına alınarak izlenebilirlikleri sağlanıyor.

Amaç hayvan sağlığını korumak

Yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve üreticilerin güvenli şartlarda hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını güvence altına almak ve sürdürülebilir hayvancılığı desteklemek amacıyla il genelindeki denetim ve kayıt çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

(Ali Asım Erdem)