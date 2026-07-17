Konya’da haftalardır bekleniyordu! Önemli kavşak yeniden trafiğe açıldı

Konya'da yapımı devam eden Stadyum–Şehir Hastanesi Tramvay Hattı kapsamında bir süredir kapalı olan önemli bir kavşak yeniden araç trafiğine açıldı. Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sürücüleri ilgilendiren yeni trafik düzenlemesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Ereğli Yolu ile Ünen Caddesi kavşağı ulaşıma açıldı
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, tramvay hattı çalışmaları nedeniyle 22 Haziran 2026 tarihinde araç trafiğine kapatılan Ereğli Yolu Caddesi ile Ünen Caddesi kavşak kesişimi, yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Böylece bölgede seyahat eden sürücüler, söz konusu güzergâhı yeniden kullanabilecek.
İki noktada çalışmalar devam ediyor
Öte yandan tramvay hattı kapsamında çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü Şehir Hastanesi Dönüşü ile Aslım Caddesi Dönüşü ise henüz trafiğe açılmadı.
AKOM, bu iki noktadaki çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergâhların da araç trafiğine açılacağını bildirdi.
Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.