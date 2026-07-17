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KONYA Haberleri

Karatay’daki Mahalle Konağı’na Bakan Göktaş’tan ziyaret

Karatay’daki Mahalle Konağı’na Bakan Göktaş’tan ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karatay Belediyesi Çelebi Mahalle Konağı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Geçmiş yılların yaşam kültürünü yansıtan mahalle konağını gezen Göktaş, Karatay Belediyesi’nin emeklilere yönelik hayata geçirdiği sosyal projeleri yerinde inceledi.

Çelebi Mahalle Konağı'nda büyüklerle sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mahalle konağında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler ile büyüklere sunulan hizmetlere ilişkin Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan bilgi aldı.

Ziyarete Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da katıldı.

KARATAY'DA GEÇMİŞİN İZLERİNİ YAŞATAN MAHALLE KONAKLARI

Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan mahalle konakları, geçmiş yılların izlerini bugüne taşıyan dekorasyonu ve eski dönem ev eşyalarıyla büyüklerin hatıralarını yeniden canlandırırken, aynı zamanda sosyalleşebilecekleri önemli yaşam alanları olarak hizmet veriyor. İlçe genelinde 24 mahalle konağı bulunurken, bunların 15'inde Kur'an-ı Kerim kursları düzenleniyor.

Mahalle konağından faydalanan büyükler, sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti Bakan Göktaş ile paylaşarak Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Büyükler, mahalle konağının kendileri için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini belirterek, taleplerine her zaman karşılık bulduklarını ifade etti.

KILCA: BÜYÜKLERİMİZİN SOSYAL YAŞAMDA AKTİF ŞEKİLDE YER ALMALARINI ÖNEMSİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Çelebi Mahalle Konağı'nda büyüklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karatay Belediyesi olarak büyüklerin sosyal yaşamın içerisinde aktif şekilde yer almalarını önemsediklerini belirten Kılca, mahalle konaklarının vatandaşların sosyalleşmesine ve aktif yaş alma süreçlerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Hasan Kılca, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte Karatay Çelebi Mahalle Konağı'mızda büyüklerimizle buluştuk. Şehrimizin çınarlarının aktif yaş süreçlerinin her alanda destekçisiyiz. Sosyal alanlarımız bu amaca uygun şekilde şehrimizin her köşesinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu alanlarımızın birinde gerçekleşen bugünkü buluşma dolayısıyla kıymetli bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: BÜYÜKLERİMİZ EN KIYMETLİ DEĞERLERİMİZDEN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da hayat tecrübeleriyle gelecek nesillere rehberlik eden büyüklerin, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

AK Parti belediyelerinin hizmet belediyeciliği anlayışıyla vatandaşın hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini ifade eden Göktaş, Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çelebi Mahalle Konağı'nın da bu anlayışın güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş şu ifadelere yer verdi: "Çelebi Mahalle Konağı'nda kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik. Hayat tecrübeleriyle gelecek nesillere rehberlik eden çınarlarımızı, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla, büyüklerimizin aktif yaş almalarını destekleyen hizmetlerimizi ve hayatın her evresine değer katan çalışmalarımızı yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Her birinin ellerinden öpüyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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