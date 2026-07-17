GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,205 TL
EURO
53,854 TL
STERLİN
63,500 TL
GRAM
6.036 TL
ÇEYREK
10.007 TL
YARIM
19.796 TL
CUMHURİYET
39.199 TL
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir itfaiyesi JOIFF Akreditasyonu alan dünyanın ilk yerel yönetim itfaiye teşkilatı oldu

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir itfaiyesi JOIFF Akreditasyonu alan dünyanın ilk yerel yönetim itfaiye teşkilatı oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin şehre kazandırılan yeni eğitim merkeziyle birlikte JOIFF tarafından akredite edilen dünyadaki ilk yerel yönetim itfaiye teşkilatı olduğunu belirten Başkan Altay, burada öncelikle Konya İtfaiyesi personeline, ardından Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelecek itfaiye ve acil durum personeline eğitim verileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

"ULUSLARARASI NİTELİKTE BİR EĞİTİM MERKEZİ OLUŞTURDUK”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda örnek uygulamalar hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Altay, "Konya Büyükşehir İtfaiyemiz TİKA ile birlikte özellikle uluslararası alanda bir eğitim merkezi haline dönüştü. Hem Konya'ya yurt dışından gelen itfaiyecilere eğitim veriyoruz hem de arkadaşlarımız yurt dışına gidip eğitimler veriyorlar. Bugün bir aşama daha kaydettik ve uluslararası endüstriyel yangınlar için bir eğitim merkezi oluşturduk” diye konuştu.

"JOIFF TARAFINDAN AKREDİTE OLAN İLK BELEDİYE OLDUK”

Başkan Altay, Sanayii İtfaiye Merkezi'nin arkasında oluşturulan Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'nde çeşitli başlıklarda eğitim verilebileceğini belirterek, "Endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında uluslararası akreditasyon sağlayan JOIFF tarafından hem Türkiye'de hem de dünyada akredite edilen ilk belediye olduk. Böylece özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeye burada itfaiye eğitimleri verebileceğiz” ifadelerini kullandı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLARA EĞİTİM VERİLECEK

Bu alanda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, öncelikle kendi personelimize endüstriyel yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda eğitimler verecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası kurumlardaki itfaiyecilerimize de burada eğitim vermiş olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

JOIFF AKREDİTASYONU

JOIFF, endüstriyel acil durumlara hazırlık ve müdahale alanında faaliyet gösteren uluslararası bir organizasyondur. JOIFF akreditasyonu; bir eğitim merkezinin fiziki altyapısının yanı sıra eğitim programlarının, uygulama süreçlerinin, güvenlik ve çevre yönetiminin, eğitmen yeterliliklerinin ve ölçme-değerlendirme sistemlerinin de uluslararası kriterlere uygun olduğunu gösterir.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER