Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde D-300 Karayolu üzerinde traktör ile otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre, D-300 Karayolu üzerinde otomobil ile arkasında 2 tane römork bağlı olan traktör çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-300 Karayolu, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından kontrollü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.
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