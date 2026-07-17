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KONYA Haberleri

Konya’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın! Alevler evlere kadar yaklaştı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın! Alevler evlere kadar yaklaştı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hububat ekili bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanına yaklaştı. 

Yangın kısa sürede büyüdü

Yangın, Ereğli ilçesi Hacımemiş Mahallesi'nde hububat ekili bir tarlada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin hızla ilerleyerek yerleşim alanlarına kadar ulaştığı öğrenilirken, mahallede büyük panik yaşandı.

Mahalleli de söndürme çalışmalarına katıldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekipler, alevlerin evlere sıçramasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Uzun uğraşlar sonrası mahalle halkı ve ekipler yangını söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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