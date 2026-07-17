Konya’daki belediye duyurdu! 5 hafta sürecek

Konya'nın Çumra ilçesinde belediye, ilçede bir ilke imza atarak "Çumra Mezunlar Buluşması" etkinliğini hayata geçiriyor. İlçedeki liselerden mezun olan vatandaşlar ile geçmiş yıllarda görev yapan öğretmen ve okul personelini bir araya getirecek organizasyon, eski dostlukların yeniden canlanmasına ve okul anılarının tazelenmesine ev sahipliği yapacak.

MEZUNLAR VE ÖĞRETMENLER AYNI ORTAMDA BULUŞACAK

Etkinlik kapsamında, liselerin açıldığı günden bugüne kadar mezun olan öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli yıllar sonra yeniden bir araya gelecek. Katılımcılar, aynı sıraları paylaştıkları arkadaşlarıyla hasret giderirken, geçmişe dair unutulmaz anılarını da yeniden yaşayacak.

BEŞ HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmalar, 19 Temmuz, 26 Temmuz, 2 Ağustos, 9 Ağustos ve 16 Ağustos 2026 tarihlerinde Okçu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, yanlarında getirecekleri piknik sepetleriyle etkinliğe katılarak keyifli bir gün geçirme fırsatı bulacak.

"TÜRKİYE'DE VE ÇUMRA'DA BİR İLK''

Çumra Belediyesi,

"TÜRKİYE'DE VE ÇUMRA'DA BİR İLK!

Aynı okullarda, aynı sınıflarda ve aynı sıralarda paylaşılan dostlukları, unutulmayan okul hatıralarını yeniden canlandırıyoruz.

Çumra Belediyesi olarak düzenlediğimiz Çumra Mezunlar Buluşması etkinliğinde, liselerimizde egitim öğretime başladığı günden bugüne kadar liselerimizden mezun olan hemşehrilerimizi ve liselerimizde görev yapmış öğretmenlerimiz ile personellerimizi buluşturuyoruz.'' ifadelerini kullandı.