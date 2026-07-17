Konya’da muhtardan dikkat çeken davranış!

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi Muhtarı Ecevit Tilkici, mahalledeki yeşil alanların korunması için yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor. Sıcak yaz günlerinde mahallede bulunan ağaçları kendi imkanlarıyla sulayan Tilkici, çevre bilincine dikkat çekerek herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Yeşil alanların korunmasının sadece kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Muhtar Tilkici, ağaçların yaşaması için düzenli bakım yapılması gerektiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla sulama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tilkici, "Bir ağacı yetiştirmek yıllar alıyor. Bugün sahip çıktığımız her ağaç, gelecekte çocuklarımıza nefes ve gölge olacak." dedi.

MAHALLELİDEN TAM DESTEK

Kamışlıkuyu Mahallesi sakinleri de muhtarın örnek davranışını memnuniyetle karşıladı. Vatandaşlar, yaz aylarında ağaçların susuz kalmaması için gösterilen bu duyarlılığın çevre adına önemli bir fark oluşturduğunu belirterek Ecevit Tilkici'ye teşekkür etti.

(Meltem Aslan)