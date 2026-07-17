Konya’da muhtardan dikkat çeken davranış!

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Mahallesi Muhtarı Ecevit Tilkici, mahalledeki yeşil alanların korunması için yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor. Sıcak yaz günlerinde mahallede bulunan ağaçları kendi imkanlarıyla sulayan Tilkici, çevre bilincine dikkat çekerek herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti.
"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"
Yeşil alanların korunmasının sadece kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirten Muhtar Tilkici, ağaçların yaşaması için düzenli bakım yapılması gerektiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla sulama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tilkici, "Bir ağacı yetiştirmek yıllar alıyor. Bugün sahip çıktığımız her ağaç, gelecekte çocuklarımıza nefes ve gölge olacak." dedi.
MAHALLELİDEN TAM DESTEK
Kamışlıkuyu Mahallesi sakinleri de muhtarın örnek davranışını memnuniyetle karşıladı. Vatandaşlar, yaz aylarında ağaçların susuz kalmaması için gösterilen bu duyarlılığın çevre adına önemli bir fark oluşturduğunu belirterek Ecevit Tilkici'ye teşekkür etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”