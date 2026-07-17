Konyalıların korkulu rüyası! Yol ortasında görüldü

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde halk arasında "sarı kız" olarak bilinen canlı, yol ortasında görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR KAMERAYA KAYDETTİ

Görünüşü nedeniyle ilk bakışta korku uyandıran canlıyı gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

ZEHİRSİZ ANCAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, halk arasında "sarı kız" olarak bilinen canlının zehirli olmadığını ve insanlara karşı saldırgan bir yapısının bulunmadığını belirtiyor. Doğal yaşamın bir parçası olan bu türün görüldüğünde zarar verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

İŞTE O ANLAR

Korkutucu görünümüne rağmen zehirsiz olan sarı kız, doğrudan insanlara saldırmıyor ve oldukça çekingen bir yapıya sahip. Ancak çenelerinde avladığı böceklerden kalan kalıntılar, insan derisiyle temas ettiğinde tahriş ve yaralara neden olabiliyor. Bu nedenle çıplak elle temas edilmemesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi