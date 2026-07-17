Konyalıların korkulu rüyası! Yol ortasında görüldü
- Güncelleme Tarihi:
Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde halk arasında "sarı kız" olarak bilinen canlı, yol ortasında görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.
VATANDAŞLAR KAMERAYA KAYDETTİ
Görünüşü nedeniyle ilk bakışta korku uyandıran canlıyı gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.
ZEHİRSİZ ANCAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR
Uzmanlar, halk arasında "sarı kız" olarak bilinen canlının zehirli olmadığını ve insanlara karşı saldırgan bir yapısının bulunmadığını belirtiyor. Doğal yaşamın bir parçası olan bu türün görüldüğünde zarar verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
İŞTE O ANLAR
Korkutucu görünümüne rağmen zehirsiz olan sarı kız, doğrudan insanlara saldırmıyor ve oldukça çekingen bir yapıya sahip. Ancak çenelerinde avladığı böceklerden kalan kalıntılar, insan derisiyle temas ettiğinde tahriş ve yaralara neden olabiliyor. Bu nedenle çıplak elle temas edilmemesi tavsiye ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”