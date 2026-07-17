KONSİAD Konya Şubesi Genel Kurulu gerçekleştirildi! Ali Kaya yeniden başkan seçildi

KONSİAD Konya Şubesi Olağan Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda yeniden KONSİAD Konya Şube Başkanlığına seçilen Ali Kaya, teşekkür konuşmasında yeni dönemde birlik ve beraberliği güçlendirecek, iş dünyasına değer katacak ve gençleri geleceğe hazırlayacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Konuşmasına KONSİAD Federasyon Başkanı Kemal Çelik, yönetim kurulu üyeleri, KONSİAD üyeleri, Genç KONSİAD ailesi, basın mensupları ve davetlileri selamlayarak başlayan Başkan Ali Kaya, kendisini yeniden bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür etti.

Yeni dönemde ortak akıl ve istişare kültürünü daha da güçlendireceklerini ifade eden Kaya, üyeler arasındaki ticari iş birliklerini artırmayı, ortak yatırımları teşvik etmeyi ve Konya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Konya'nın üretim, istihdam ve ihracattaki güçlü konumuna dikkat çeken Kaya, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiği sürece KONSİAD'ın hem şehrin hem de Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Yeni Dönemin Vizyonu: Genç KONSİAD Konuşmasında yeni dönemin en önemli projelerinden birinin Genç KONSİAD olacağını açıklayan Ali Kaya, 18-25 yaş aralığındaki üyelerin çocuklarını bu çatı altında bir araya getireceklerini söyledi. Gençlerin liderlik, girişimcilik, ekonomi, yönetim ve kişisel gelişim alanlarında eğitim programlarıyla destekleneceğini belirten Kaya, amaçlarının milli ve manevi değerlerine bağlı, vizyon sahibi, üretken ve ülkesine katkı sağlayan yeni nesil iş insanları yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Ali Kaya, "Güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş gençlerle mümkündür. Bugünün gençleri yarının iş insanları, sanayicileri ve yöneticileri olacak; Konya'nın ve Türkiye'nin geleceğine yön vereceklerdir." dedi. Sosyal Sorumluluk ve Ortak Projeler Ön Planda Ekonomik faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da ağırlık vereceklerini belirten Kaya, şehir, gençlik ve toplum yararına projeleri üyelerle birlikte hayata geçireceklerini dile getirdi. Genel kurul kapsamında KONSİAD ailesine katılan yeni üyeleri de tebrik eden Başkan Kaya, yeni katılımlarla birlikte teşkilatın daha da güçlendiğini belirterek, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda KONSİAD Federasyon Başkanı Kemal Çelik'e, yönetim kuruluna, üyelere ve genel kurula katılan tüm misafirlere teşekkür eden Ali Kaya, yeni dönemin KONSİAD camiasına, Konya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti. Genel kurul, yeni dönem hedeflerinin paylaşılması, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi