Konya’da mahalle muhtarının evi alevlere teslim oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarının evinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
EVİN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesinde Mahalle Muhtarı Hamit Emektar'a ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine eve 112 Sağlık, Jandarma ve Kulu İtfaiye ekipleri sevk edildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Çatıda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.