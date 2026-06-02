Tiryakilere kötü haber! Sigara grubuna 5 TL zam
Türkiye’de sigara fiyatlarına zam gelmeye başladı. JTI grubuna ait bazı sigara ürünlerinde fiyatların artırıldığı belirtildi. Paylaşılan yeni fiyat listesine göre gruptaki sigara ürünlerine 5 TL zam yapıldı.

Yeni listeyle birlikte JTI grubunda yer alan Winston, Camel, LD ve Monte Carlo markalarının fiyatları güncellendi. Listeye göre en düşük sigara fiyatı 105 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 120 TL seviyesine çıktı.

Güncellenen fiyat listesinde bazı ürünlerin yeni fiyatları şöyle yer aldı:

Winston Slender Q Line: 110 TL
Winston: 115 TL
Winston Slims: 120 TL
Camel Slims Q Line: 105 TL
Camel Deep Blue: 107 TL
Camel Yellow & Brown: 110 TL
LD: 105 TL
Monte Carlo: 105 TL

Öte yandan listede sarmalık kıyılmış tütün ürünü fiyatı ise 285 TL olarak yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

