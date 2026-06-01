Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde son gün

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün.

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, e-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler, bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.

