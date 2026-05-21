Bakan Işıkhan duyurdu! Maaşlar erken yatacak

- Güncelleme Tarihi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara erken geçeceğini açıkladı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemeler Kurban Bayramı'na özel olarak erkene çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız." dedi.

Işıkhan "Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız." ifadesini kullandı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

