Konya’nın bir ilçesinde her mahalleye geliyor! Gece gündüz sürecek
Karatay Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayram sürecini daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı ekipler sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin tüm mahallelerinde düzenli ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. ULV cihazlı araçlarla yapılan uygulamalarda, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek adına çalışmalar sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde yapılıyor.

Bayram öncesinde kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere çöp konteynerleri, parklar, yeşil alanlar ve haşere oluşumuna neden olabilecek noktalar titizlikle ilaçlanıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. İlçe genelinde özenle gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor. 

PARKLAR VE YEŞİL ALANLARDA DA ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda zararlı haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Ağaçlarda oluşabilecek yaprak biti, mantar ve çeşitli zararlılara yönelik uygulamalarla hem çevre sağlığı korunuyor hem de vatandaşların yaz aylarında ortak kullanım alanlarından daha rahat faydalanmaları hedefleniyor. 

Doğanın dengesini koruyan ve insan sağlığına zararsız kimyasalların kullanıldığı çalışmalar kapsamında; karasinek, sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı hava koşullarına bağlı olarak ilaçlama çalışmaları devam edecek. 

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİYOR 

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uçkunla mücadele çalışmaları, ilçe genelinde 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet anlayışıyla sürdürülüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen düzenli ilaçlama faaliyetleri, sahada etkin şekilde devam ediyor.

Belediye ekipleri, günün her saatinde sahada aktif görev alarak gelen taleplere hızlı şekilde müdahale ediyor. Özveriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde uçkun kaynaklı vatandaş taleplerinde gözle görülür bir azalma yaşandığı belirtildi.

Halk sağlığının korunmasına büyük önem veren Karatay Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yetkililer, Kurban Bayramı süresince de ekiplerin sahada aktif olarak görev yapacağını vurguladı. 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

