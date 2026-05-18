MÜSİAD Konya’da Çin-Türkiye ekonomi diplomasisi buluşması

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇİNSİAD ve iş dünyası temsilcileri, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen “Anadolu Ekonomi Diplomasisi” programı kapsamında bir araya geldi. Program kapsamında Konya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyetin ilk durağı MÜSİAD Konya Şubesi oldu. Başkan Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyete, Konya'nın sanayi gücü, üretim kapasitesi, yatırım potansiyeli ve uluslararası iş birliği imkânları hakkında bilgiler verildi.

Büyükelçi Jiang Xuebin, ÇİNSİAD Genel Başkanı Gao Xiaoming, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, yönetim kurulu üyeleri ve Çinli iş insanları Konya Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İbrahim Akın, Konya'nın üretim gücü, sanayi altyapısı ve dış ticaret kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Konya'nın uluslararası ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirten Vali Akın, bu tür diplomatik ve ticari temasların şehir ekonomisine yeni fırsatlar kazandıracağını söyledi.

Heyet daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la da bir araya geldi. Konya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması ile Çin pazarıyla geliştirilebilecek ticaret, yatırım ve turizm iş birlikleri değerlendirildi. Başkan Altay, Konya'nın yalnızca bir sanayi ve üretim şehri değil; aynı zamanda güçlü tarihi mirası, tarım potansiyeli ve lojistik avantajlarıyla uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Altay, Konya ile Çin arasında kurulacak ekonomik ve kültürel iş birliklerinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Altay, "Ziyaretiniz umuyorum ki iş dünyasıyla yeni kapılar ve pencereler açar. Konya kadim bir şehir; 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilmiş bir yerleşim yeri. Konya, belediyecilik anlamında da çok önemli bir şehir. Ayrıca uluslararası birliklerde de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çinli belediyelerle de birlikte çalışıyoruz. Belediyecilik konusunda birçok şehri ziyaret etme imkânımız oldu. Özellikle Şiyan'ı geçtiğimiz aylarda ziyaret ettim. Şiyan'la aynı zamanda kardeş şehir ilişkimiz var. Son dönemde Çin'de belediyecilikte çok önemli gelişmeler olmuş. Bu bilgi birikiminin tüm dünyayla paylaşılması adına UCLG önemli bir platform. Biz de yakın çalışmaya devam ediyoruz. MÜSİAD'da Konya'mızın en kıymetli sivil toplum kuruluşlarından birisi. Onların ev sahipliğinde yapmış olduğunuz ziyaret bizim için önemli. Umarım ki ilişkilerimizin gelişmesine vesile olur” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile gerçekleştirilen görüşmede ise Konya'nın üretim, ihracat ve yatırım vizyonuna katkı sağlayacak uluslararası ekonomik temaslar değerlendirildi.

Sanayi ziyaretleri kapsamında heyetin ilk durağı TÜMOSAN tesisleri oldu. Motor, traktör ve makine üretimindeki yerli üretim kabiliyetini yerinde inceleyen heyet, ardından AKKO Makine'yi ziyaret etti. Firmanın kesici takım ve makine sanayisindeki üretim gücü ile uluslararası pazardaki konumu hakkında bilgi aldı. Heyetin bir sonraki durağı ise Petek Plastik oldu. Firmanın ambalaj, kalıp ve plastik sanayisine yönelik üretim kapasitesi ile Konya sanayisinin farklı sektörlerdeki güçlü altyapısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında Çin'den gelen ticari heyet temsilcileri ile MÜSİAD Konya üyeleriyle de bir araya geldi. Gerçekleştirilen iş görüşmelerinde; ihracat, yatırım, tedarik süreçleri ve yeni pazar imkânları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Günün sonunda ise "Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı”, geniş katılımla MÜSİAD Konya Şubesi'nde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Ulular, "Bugün burada bulunmamız yalnızca bir nezaket buluşması değil; aynı zamanda Konya ile Çin arasında ticaret, yatırım ve iş birliği imkanlarını daha yakından değerlendirmek adına önemli bir fırsattır. Karşılıklı güvene dayalı, dengeli ve sürdürülebilir iş birliklerinin hem Konya sanayisine hem de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sunacağına inanıyoruz”

Ortak yatırım alanları, teknoloji paylaşımı, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni pazarlara erişim ve ortak projeler konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu ifade eden Başkan Ulular'ın ardından söz alan ÇİNSİAD Genel Başkanı Gao Xiaoming ise, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirtti. İş dünyaları arasındaki doğrudan temasların artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Gao Xiaoming, karşılıklı iş birliği ve ticaret hacmini artıracak adımların her iki ülke için de önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı. Gao Xiaoming, "Konya; üretim kapasitesi, sanayi kültürü ve girişimci yapısıyla Türkiye'nin en önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz temaslar, Çinli firmalar ile Konyalı iş insanları arasında yeni ticari köprülerin kurulmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle makine, otomotiv yan sanayi, tarım teknolojileri, plastik, enerji ve lojistik alanlarında önemli iş birliği fırsatları görüyoruz. ÇİNSİAD olarak iki ülke iş dünyası arasında sürdürülebilir ve uzun vadeli ticari ilişkilerin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz”

Programda son olarak kürsüye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin de Konya'nın üretim gücü ve sanayi altyapısından etkilendiklerini belirterek, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Büyükelçi Jiang Xuebin, "Konya'nın sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve girişimci iş dünyası bizleri son derece etkiledi. Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişiminde Konya gibi üretim merkezlerinin önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Karşılıklı güvene dayalı iş birlikleri sayesinde; sanayi, teknoloji, yatırım, tarım makineleri, otomotiv yan sanayi ve turizm gibi birçok alanda yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır. Çinli yatırımcılar için Konya'nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin ekonomik alanda daha güçlü iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Büyükelçi Jiang, iki ülke iş dünyası arasındaki temasların artmasının karşılıklı ticaret hacmine de olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Büyükelçi Jiang Xuebin'e günün anısına hediye takdim etti.



(Cumali Özer)