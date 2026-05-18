GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,611 TL
EURO
53,067 TL
STERLİN
60,959 TL
GRAM
6.686 TL
ÇEYREK
10.987 TL
YARIM
21.772 TL
CUMHURİYET
43.276 TL
KONYA Haberleri

Konyalı üsteğmen hayatını kaybetti! Başkandan taziye mesajı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı üsteğmen hayatını kaybetti! Başkandan taziye mesajı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Karakol Komutanı olarak görev yapan hemşehrimiz 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Görevi başında aziz millete hizmet eden Varol'un vefat haberi, memleketinde ve görev yaptığı teşkilatta derin üzüntüye neden oldu.

ACI HABER MEMLEKETİNİ YASA BOĞDU

Genç yaşta hayatını kaybeden Oğuzhan Varol'un vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, acı haber kısa sürede büyük üzüntü yarattı. Mudurnu'da görev yapan başarılı komutanın ani ölümü, Jandarma Teşkilatı'nda da büyük üzüntüyle karşılandı.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN TAZİYE MESAJI

Oğuzhan Varol'un vefatının ardından Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Bayındır mesajında, "Görevi başında aziz milletimize hizmet eden kıymetli evladımız Oğuzhan Varol'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Jandarma Teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

KONYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Üsteğmen Oğuzhan Varol için Bolu'da resmi tören düzenleneceği öğrenildi. Törenin ardından Varol'un naaşının, defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine gönderileceği belirtildi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER