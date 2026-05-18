Konyalı üsteğmen hayatını kaybetti! Başkandan taziye mesajı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Karakol Komutanı olarak görev yapan hemşehrimiz 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Varol, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Görevi başında aziz millete hizmet eden Varol'un vefat haberi, memleketinde ve görev yaptığı teşkilatta derin üzüntüye neden oldu.
ACI HABER MEMLEKETİNİ YASA BOĞDU
Genç yaşta hayatını kaybeden Oğuzhan Varol'un vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, acı haber kısa sürede büyük üzüntü yarattı. Mudurnu'da görev yapan başarılı komutanın ani ölümü, Jandarma Teşkilatı'nda da büyük üzüntüyle karşılandı.
BAŞKAN BAYINDIR'DAN TAZİYE MESAJI
Oğuzhan Varol'un vefatının ardından Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bir taziye mesajı yayımladı.
Başkan Bayındır mesajında, "Görevi başında aziz milletimize hizmet eden kıymetli evladımız Oğuzhan Varol'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Jandarma Teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
KONYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Üsteğmen Oğuzhan Varol için Bolu'da resmi tören düzenleneceği öğrenildi. Törenin ardından Varol'un naaşının, defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine gönderileceği belirtildi.
(Meltem Aslan)