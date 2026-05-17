Konya’da üzerinden biçme makinesi geçti! Dördü de hayatta kaldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde hasat sırasında yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bölgede bulunan Mahmut Bayrak, yaklaşık 1000 devirle çalışan biçim makinesinin içinden geçen yavru kuşların zarar görmeden çıktığını söyledi.
GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ
Hasat esnasında yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Yüksek hızla çalışan makineden sağ çıkan yavru kuşlar, olay yerindekileri hayrete düşürdü. O anlara tanıklık edenler yaşananları şaşkınlıkla izledi.
Kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mahmut Bayrak ise yaşananları "Öldürmeyen Allah öldürmüyor” sözleriyle anlattı.
(Bekir Turan)