KONYA Haberleri

Konya’da üzerinden biçme makinesi geçti! Dördü de hayatta kaldı

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Ereğli ilçesinde hasat sırasında yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Bölgede bulunan Mahmut Bayrak, yaklaşık 1000 devirle çalışan biçim makinesinin içinden geçen yavru kuşların zarar görmeden çıktığını söyledi.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Hasat esnasında yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Yüksek hızla çalışan makineden sağ çıkan yavru kuşlar, olay yerindekileri hayrete düşürdü. O anlara tanıklık edenler yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mahmut Bayrak ise yaşananları "Öldürmeyen Allah öldürmüyor” sözleriyle anlattı.

 

(Bekir Turan)

