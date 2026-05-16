Konya’nın 3 ilçesinde ormanlara giriş yasaklandı! İşte yasağın başlayacağı tarih

Konya'da yaz aylarında artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı yeni tedbirler alındı. Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde bulunan bazı ormanlık alanlara girişlerin geçici süreyle yasaklandığı açıklandı.

ORMAN YANGINI RİSKİNE KARŞI YENİ TEDBİR

Alınan kararın, orman yangınlarının önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin korunması, doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi ve ormanlık bölgelerde oluşabilecek olumsuzlukların engellenmesi amacıyla uygulamaya konuldu.

YASAK 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Karar kapsamında belirlenen ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Yasak uygulaması 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

BEYŞEHİR, HÜYÜK VE DEREBUCAK KAPSAMDA

Giriş yasağı kararının Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde bazı ormanlık alanları kapsadığı bildirildi. Bu süre boyunca vatandaşların yasak kapsamındaki ormanlık alanlara giriş yapmaması istendi. Özellikle piknik, kamp, ateş yakma ve benzeri faaliyetlerin orman yangını riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

