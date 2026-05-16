Konya’da tarım ekipleri sahada: Hububat ekili alanlar mercek altında

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrollerine devam ediyor. Üreticiler ise karşılaştıkları sorunlarda teknik destek almaları konusunda bilgilendirildi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile müdürlükte görev yapan teknik personeller, mahallelerde üreticileri ziyaret ederek tarımsal alanlarda incelemelerde bulundu.
Hububat tarlalarında yakın takip
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında özellikle hububat ekili alanlarda çıkış durumu, gelişim süreci, hastalık ve zararlı kontrolleri titizlikle incelendi. Ziraat mühendisleri tarafından yapılan değerlendirmelerde tespit edilen sorunlara ilişkin üreticilere yerinde bilgilendirme sağlandı.
Üreticiye yerinde teknik destek
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekimden hasada kadar üretim alanlarının düzenli olarak kontrol edildiği vurgulandı. Üreticilerin karşılaştıkları sorunlarda teknik destek almak üzere müdürlüğe başvurabilecekleri ifade edildi.
