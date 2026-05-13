Sokak savaş alanına döndü! 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada

Samsun’da iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkarken, olayla ilgili 2 kişi hapis cezasına çarptırılırken, 6 kişi de beraat etti.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde 2024 yılı Haziran ayında meydana geldi. İki grup arasında çoktan silahlı kavgada her iki taraftan da 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi halkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın som duruşmasında yargılanan 6 kişi beraat ederken, Ş.K., toplam 32 yıl 9 ay, A.O. ise, toplam 7 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kaynak: İHA

