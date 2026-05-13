FETÖ hükümlüsü komedyen Atalay Demirci tutuklandı

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Atalay Demirci hakkında yürütülen operasyon, İstanbul'da güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla sonuçlandı.
Uzun süredir aranan Demirci'nin kentte bulunduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
FİRARİ HÜKÜMLÜYE YAKIN TAKİP
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Atalay Demirci'nin İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaşıldı.
TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU OPERASYON DÜZENLENDİ
Güvenlik güçleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Demirci'nin yeri tespit edildi. Polis ekipleri, Kartal ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan Demirci gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
