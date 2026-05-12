Sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağını duyurdu. Perşembe günü için özellikle kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

MGM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor.

Halen kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların özellikle iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin de altına inmesi bekleniyor.

Perşembe gününe dikkat: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Tahmin haritalarına göre, perşembe günü yağışlı sistem tüm yurtta etkisini gösterecek. Marmara ve Ege bölgelerinde "yerel kuvvetli", Karadeniz'in iç kesimlerinde ise "kuvvetli" yağış bekleniyor.

Aynı gün İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde rüzgarın hızının yer yer saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, vatandaşların kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları istendi.

Yağışlar hafta başına kadar sürecek

Meteorolojik verilere göre, yağışlı sistem etkisini artırarak hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günü de dahil olmak üzere tüm yurtta etkili olmaya devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar ülke genelinde gökgürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık düşüşüyle birlikte serin havanın etkisini hissettireceği öngörülüyor. Yağışlı havanın pazartesi günü de tüm bölgelerde varlığını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi