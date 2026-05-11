GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,370 TL
EURO
53,400 TL
STERLİN
61,839 TL
GRAM
6.806 TL
ÇEYREK
11.205 TL
YARIM
22.199 TL
CUMHURİYET
44.058 TL
GÜNCEL Haberleri

Nefes borusuna havuç kaçan öğrenciyi heimlich manevrası kurtardı

Nefes borusuna havuç kaçan öğrenciyi heimlich manevrası kurtardı
Hatay’da havuç yediği esnada nefes alamayan yabancı uyruklu öğrenciyi öğretmeni, Heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Alper Baş, nöbeti sırasında bir öğrencinin nefes alamadığını ve zor anlar yaşadığını fark etti. Öğrencilerin bağrışları esnasında öğretmen Baş, nefes alamayan öğrenciye Heimlich manevrası yaptı. Havuç yediği esnada ölümle burun buruna gelen Suriye uyruklu öğrenci ve öğretmeninin Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  

Okullarda verilen ilk yardım eğitiminde Heimlich manevrasını öğrenen öğretmen Baş, öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkesin Heimlich manevrasını öğrenmesi gerektiğini söyledi. 

"Nöbetim sırasında arkadan çocukların ses vermesiyle birlikte çocuğun nefes borusuna bir şey kaçtığını fark ettim"

Nöbeti sırasında öğrencinin nefes almadığını fark eden ve Heimclich manevrasıyla öğrenciyi kurtaran öğretmen Alper Baş, "Nöbetim sırasında arkadan çocukların ses vermesiyle birlikte geldiğimde çocuğun nefes borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Sonrasında çocuğa ani bir şekilde müdahale etmeye başladım. Heimlich manevrası sonrasında olan yabancı cisim dışarı çıkmış oldu. Beslenme çantasından havuç çıkardı. Havuç parçasının çıktığını daha sonrasında fark ettik.

Okulumuzun ilk yardım kurslarıyla birlikte öğrenmiş olduk. Nöbetimiz sırasında öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sık sık bu tür olayları konuşup birlikte nasıl müdahale etmemiz gerektiğiyle alakalı hep üzerinde durduğumuz konularda konuşuyoruz. Çocuğun sağlık durumu iyi ve hiçbir problemimiz yok. Aileyle devamlı iletişim halindeyiz, herhangi bir problem olmadığını aile bize bildirdi. Göbek deliğinin hemen üzerindeki boşluğa elimi sıkarak basınç yapmaya başladım. Daha sonrasında öğretmen arkadaşlarımı da çağırarak onların da katkılarıyla birlikte çocuğun midesinden çıkarmış olduk. İlk yardıma herkesin dikkat etmesi gerektiğini, önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER