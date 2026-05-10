Şampiyonluk kutlamasını kana buladılar!

İstanbul'da şampiyonluk kutlamasında kan aktı. Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen taraftarlar sokaklara çıktı.
TARAFTAR BACAĞINDAN BIÇAKLANDI
Kutlamaları sırasında bir taraftar henüz bilinmeyen sebeple bacağından bıçaklandı.
Bacağındaki derin kesikle yerde kanlar içinde kalan vatandaşa olay yerindeki diğer taraftarlar ilk müdahaleyi yaptı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı taraftar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yaşanan olay hakkında inceleme başlattı.
