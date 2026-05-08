KONYA Haberleri

Konya’da çöp konteyneri olayı gündem oldu

Bekir Turan
İnternet editörü
Selçuklu Belediyesi'ne ait çöp konteynerini motosikletle götüren bir kişinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. "Anısı olduğu için değil, eve lazım olduğu için götürüyorum” notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

BELEDİYEDEN ESPRİLİ YANIT GELDİ

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, belediyeye ait büyük bir çöp konteynerinin motosiklet yardımıyla taşındığı görüldü. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, en dikkat çeken detay ise belediyenin paylaşımın altına yaptığı yorum oldu.

Selçuklu Belediyesi resmi hesabından yapılan "Güle güle kullan kral” yorumu kullanıcıları güldürdü. Konteyneri götüren kişi ise belediyeye, "Nasıl yani geri istemeyecek misiniz?” şeklinde yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA KAHKAHA TUFANI

Belediyeden gelen "Eve lazım yazmışsın” cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, diyalog bununla da sınırlı kalmadı. Kullanıcının "Çöp kutusu alın yerine bırakıyım” mesajına belediye bu kez "Anlaştık” diyerek esprili üslubunu sürdürdü.

Samimi diyalog sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı belediyenin mizahi yaklaşımını överken, paylaşımın altına "Belediyecilikte sosyal medya böyle yapılır” şeklinde yorumlar yapıldı.

(Bekir Turan)

