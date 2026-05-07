Konya trafiğinde panik! Seyir halinde yanmaya başladı

Edinilen bilgiye göre, 42 AHV 100 plakalı araç trafikte seyir halindeyken elektrik aksamından çıkan yangın dolayısıyla alev aldı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçtaki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Yangın sonrası araçta maddi hasar oluşurken bölgede kısa süreli aksayan trafik yeniden normale döndü.
Kaynak: Haber Merkezi