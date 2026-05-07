GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,295 TL
EURO
53,283 TL
STERLİN
61,800 TL
GRAM
6.885 TL
ÇEYREK
11.360 TL
YARIM
22.521 TL
CUMHURİYET
44.435 TL
KONYA Haberleri

Milyonların dilindeki ilahiyle tanındı! Celal Karatüre Konya’da

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Milyonların dilindeki ilahiyle tanındı! Celal Karatüre Konya’da

Celal Karatüre, özellikle "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak kısa sürede büyük bir ün kazandı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği eserleriyle tanınan Karatüre, farklı şehirlerdeki programlarda dinleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

KONYA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Sanatçı, Konya'nın 2 ilçesinde düzenlenen etkinliklerde sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi. Ailelerin ve çocukların yoğun katılım gösterdiği programda Karatüre, ilahileriyle manevi bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, etkinlik boyunca sanatçının eserlerine eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

SEYDiŞEHİR VE BEYŞEHİR'DE COŞKULU PROGRAM

Celal Karatüre, Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de sahne alarak vatandaşlarla buluştu. Seydişehir'de bir market tarafından düzenlenen organizasyonda gerçekleşen program, yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklara ilahiyi sevdirmesiyle dikkat çeken Karatüre, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Etkinlikte seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere duygusal ve keyifli anlar yaşatan sanatçıya, izleyiciler de eşlik etti. Program kapsamında düzenlenen mehter gösterisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve etkinliğe ayrı bir renk kattı.

YOĞUN İLGİ VE OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Gerçekleştirilen organizasyonlar boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Karatüre, özellikle ailelerden ve çocuklardan büyük beğeni topladı. Programlar sonrası yapılan geri dönüşlerde etkinliklerin memnuniyetle karşılandığı ve bölge halkı için unutulmaz anlar yaşandığı ifade edildi.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Celal Karatüre ve ekibi, 7 Mayıs Perşembe günü (bugün) Konya merkezde de çeşitli program ve etkinliklerde yer alacak. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen buluşmada sanatçı, sevilen ilahilerini seslendirecek. Etkinlik kapsamında özellikle aileler ve çocukların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK ALMIŞTI

Sanatçının seslendirdiği "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi, kısa sürede milyonlara ulaşarak büyük yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilahiye gösterilen ilgiyi gündemine almış, Celal Karatüre'yi başarısından dolayı tebrik etmişti. Gelen destek sonrası sanatçının bilinirliği daha da arttı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER