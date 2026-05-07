Milyonların dilindeki ilahiyle tanındı! Celal Karatüre Konya’da

Celal Karatüre, özellikle "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak kısa sürede büyük bir ün kazandı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği eserleriyle tanınan Karatüre, farklı şehirlerdeki programlarda dinleyicilerle buluşmayı sürdürüyor.

KONYA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Sanatçı, Konya'nın 2 ilçesinde düzenlenen etkinliklerde sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi. Ailelerin ve çocukların yoğun katılım gösterdiği programda Karatüre, ilahileriyle manevi bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, etkinlik boyunca sanatçının eserlerine eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

SEYDiŞEHİR VE BEYŞEHİR'DE COŞKULU PROGRAM

Celal Karatüre, Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de sahne alarak vatandaşlarla buluştu. Seydişehir'de bir market tarafından düzenlenen organizasyonda gerçekleşen program, yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklara ilahiyi sevdirmesiyle dikkat çeken Karatüre, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Etkinlikte seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere duygusal ve keyifli anlar yaşatan sanatçıya, izleyiciler de eşlik etti. Program kapsamında düzenlenen mehter gösterisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve etkinliğe ayrı bir renk kattı.

YOĞUN İLGİ VE OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER

Gerçekleştirilen organizasyonlar boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Karatüre, özellikle ailelerden ve çocuklardan büyük beğeni topladı. Programlar sonrası yapılan geri dönüşlerde etkinliklerin memnuniyetle karşılandığı ve bölge halkı için unutulmaz anlar yaşandığı ifade edildi.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Celal Karatüre ve ekibi, 7 Mayıs Perşembe günü (bugün) Konya merkezde de çeşitli program ve etkinliklerde yer alacak. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen buluşmada sanatçı, sevilen ilahilerini seslendirecek. Etkinlik kapsamında özellikle aileler ve çocukların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK ALMIŞTI

Sanatçının seslendirdiği "Kâbe'de Hacılar Hu Der Allah” ilahisi, kısa sürede milyonlara ulaşarak büyük yankı uyandırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilahiye gösterilen ilgiyi gündemine almış, Celal Karatüre'yi başarısından dolayı tebrik etmişti. Gelen destek sonrası sanatçının bilinirliği daha da arttı.

(Meltem Aslan)