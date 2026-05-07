GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,295 TL
EURO
53,274 TL
STERLİN
61,800 TL
GRAM
6.883 TL
ÇEYREK
11.356 TL
YARIM
22.513 TL
CUMHURİYET
44.418 TL
GÜNCEL Haberleri

Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor

Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor
Trafik polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yürütülen 24 farklı teorik ve uygulamalı eğitimle göreve hazırlanıyor.

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün temelleri, 26 Ekim 1979'da atıldı.

1985'te Polis Toplum Sitesi olarak hizmete açılan ve 1986'da Polis Okulu olarak eğitim faaliyetlerine başlayan merkez, bugüne kadar farklı ihtiyaçlara göre faaliyetlerini sürdürerek, binlerce emniyet personelinin yetişmesine katkı sağladı.

Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2012 ve 2020 yıllarında Trafik PEM ve POMEM olarak yeniden yapılandırılan merkez, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında "Trafik Eğitim Planları Uygulama Merkezi" vizyonuyla tüm ülkeye hizmet verecek şekilde konumlandırıldı. 2020'de ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına bağlandı.

2023'te yapılan düzenleme ile güvenli sürüş eğitimlerinin verildiği Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitimi Tesisi'nin teşkilatlanma işlemleri tamamlanarak eğitim kapasitesi artırıldı.

Tesiste uygulanan toplam 24 farklı eğitim programı kapsamında, temel trafik ve kaza inceleme, trafik eğitimciliği, trafik geliştirme, kaza araştırma ve bilirkişilik, dijital takograf, radar kullanımı, mobil hız tespit sistemleri, EDS-PTS, güvenli sürüş teknikleri, motosikletli trafik polis timleri, ADR, çekici kullanımı ve hibrit-elektrikli araçlar teknolojisi gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

2012-2026 yılları arasında toplam 28 bin 877 trafik personeline eğitim verilen merkezde, her türlü koşul ve hava şartlarında teorik ve sürüş eğitimleri 365 gün devam ediyor.

Güvenli sürüş için özel parkurlarda eğitim

Merkezdeki kursiyerlerin teorik ve farklı senaryolara göre tasarlanan parkurlardaki pratik eğitimleri, görüntülendi.

Kursiyerler, emniyet kemeri simülasyonu, ıslak zeminde güvenli sürüş teknikleri ve ani manevra gibi uygulamaların yer aldığı parkurlarda eğitim alıyor.

Eğitimlerde, araç hakimiyetinin kaybedildiği durumlara müdahale, fren mesafesi kontrolü ve riskli sürüş senaryolarına karşı doğru refleks geliştirilmesi hedefleniyor.

Gerçek trafik koşullarına benzer şekilde hazırlanan uygulama alanlarında kursiyerlerin performansları eğitmenler tarafından anlık olarak değerlendiriliyor. Bu sayede sahada görev yapan personelin, karşılaşılan durumlarda doğru, hızlı ve etkili karar alabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER