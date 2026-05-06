TOKİ başvuru iadeleri başladı: TOKİ 100 bin konut başvuru iade ücreti nasıl alınır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “500 Bin Sosyal Konut Projesi“ kapsamında İstanbul’da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Başvuruda bulunan ve TOKİ’den hak sahibi olamayanlar ise ücretlerini nasıl geri alacaklarını merak ediyor. TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır?
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı. Başvurularının tamanlanmasının ardından ise gözler başvuru iadelerinin verileceği tarihe çevrilmişti.
BAŞVURULAR İADE EDİLMEYE BAŞLADI
Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE BEDELİ NASIL ALINIR?
Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.
Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.
Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.
Önemli Not:
