Konya çiftçisinin bol kazançlı ürünü! Tohum dağıtımı başladı

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında Cihanbeyli'de üreticilere hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.
Protokol katılım sağladı
Programa İl Müdürü Duran Seçen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. İsmail Çiftçi ve Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut katıldı.
Atıl araziler üretime kazandırılıyor
Proje kapsamında atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, bitkisel üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu çalışmalarla birlikte ilçede tarımsal üretime önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.
Yeni sezona güçlü başlangıç
Gerçekleştirilen dağıtımla üreticilerin yeni üretim sezonuna daha güçlü şekilde başlaması desteklenirken, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması yönünde de önemli bir adım atılmış oldu.
Üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulunuldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”