Konya’da dev silah operasyonu: 11 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.
Soruşturmanın ilk aşamalarında gerçekleştirilen iki ayrı ara yakalamada toplam 101 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Bu kez 11 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyşehir ilçesinde belirlenen 13 ikamet, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 51 adet AK-47 benzeri yerli üretim makineli tüfek, 1 adet Uzi otomatik tabanca, 34 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 41 adet fişek ve 10 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.
Konuyla ilgili başlatılan adli tahkikatın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
