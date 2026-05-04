Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç göreve başladı
- Güncelleme Tarihi:
Konya Emniyet Müdürü olarak atanan Necmettin Koç düzenlenen resmi törenle görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleştirilen karşılama töreninde, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri tarafından karşılandı.
Asayiş ve projeler hakkında bilgi aldı
Karşılama töreninin ardından makamına geçerek birim amirleriyle bir araya gelen Koç, Konya'nın genel asayiş durumu ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.
Vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini belirtti
Konya'nın huzur şehri kimliğini korumak adına tüm personelle azim ve kararlılıkla çalışacağını ifade eden Koç, teşkilatın vatandaş odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendireceğini belirtti.
