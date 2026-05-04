Konya’da “Hıdırellez Şenlikleri’’ 6 Mayıs’ta coşkuyla kutlanacak

Bekir Turan
İnternet editörü
​Konya’da baharın gelişini simgeleyen ‘Hıdırellez Şenlikleri’, 6 Mayıs’ta coşkuyla kutlanacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan gelenek kapsamında düzenlenecek etkinlikler, Karatay Şehir Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Konya Valiliği öncülüğünde ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek programa; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe belediyeleri, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar katkı sağlayacak. Etkinlikler saat 14.00'te başlayacak.

Etkinlik Karatay Şehir Parkı'nda başlıyor

Program kapsamında saat 13.30'da bisiklet topluluğu İRFA yanı otopark alanından Karatay Şehir Parkı'na hareket edecek. Açılış, saat 14.00'te mehter takımı konseriyle yapılacak, ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Gün boyunca halk oyunları gösterileri, konserler, sahne performansları ve animasyon etkinlikleri ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar için ikramlar sunulacak, çeşitli yarışmalar ve hokkabaz gösterileri düzenlenecek.

Etkinlikler; üniversiteler ve belediyelerin katkılarıyla düzenlenecek konserlerle devam ederken, program saat 19.30'da sona erecek.

‘Hıdırellez Şenlikleri'nin program akışı ise şöyle; 

13.30 – Bisiklet Topluluğunun İRFA Yanı Otopark Alanından, Karatay Şehir Parkı'na Hareketi 
14.00 – Mehter Takımı Konseri (Konya Büyükşehir Belediyesi) 
14.15 – Protokol Konuşmaları 
14.45 – Halk Oyunları Gösterisi (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 
15.00 – Konya Modern Folk Müziği (Konya Büyükşehir Belediyesi) 
15.00 – İkram - Hokkabaz Gösterileri - Yarışmalar (Etkinlik Boyunca) 
15.45 – Halk Oyunları Gösterisi (Selçuk Üniversitesi) 
16.00 – TÜGVA Sahne Performansları 
16.30 – Karatay Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Konseri 
17.15 – Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Halk Müziği Konseri 
18.00 – Selçuk Üniversitesi Konseri 
18.45 – Animasyon Gösterileri 
19.30 – Kapanış 

(Bekir Turan)

