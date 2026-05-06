Konyaspor’un efsanesinden eski takımına destek!

Cumali Özer
Muhabir
Konyaspor'un efsanesinden eski takımına destek!
Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması, sahadaki mücadele kadar tribünlerdeki sürpriz isimlerle de dikkat çekti. Konyaspor’un efsanesi Jagos Vukovic Türkiye Kupasında eski takımına destek vermek tribünde yer aldı.

Konyaspor'un eski futbolcularından Jagos Vukovic ile Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Atiba Hutchinson, kritik mücadelede tribündeki yerini alarak eski takımlarına destek verdi. Futbolculuk dönemlerinde saha içindeki mücadeleleriyle taraftarların sevgisini kazanan iki isim, bu kez aynı tribünde buluştu. 

Vukovic ve Hutchinson maçı birlikte izledi

Daha önce Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven forması altında birlikte oynayan Vukovic ve Hutchinson'ın yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, futbolseverler için nostaljik anlara sahne oldu. Karşılaşma öncesinde sohbet eden ve objektiflere birlikte poz veren eski takım arkadaşlarının samimi görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü. Taraftarlar, iki futbolcunun dostluğunu ve kulüplerine olan bağlılıklarını takdir eden paylaşımlarda bulundu. Türkiye Kupası'nda final yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma, sadece sahadaki rekabetle değil, futbolun birleştirici yönünü yansıtan bu tür buluşmalarla da hafızalarda yer etti. 

Vukovic: 2017 ruhunu sahada görmek gururlandırdı

Konyaspor'un Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükselmesinin ardından, sosyal medyada dikkat çeken yorumlar yapıldı. Yeşil-beyazlı ekibin eski futbolcularından Jagos Vukovic'in tribünde yer aldığı karşılaşmanın ardından taraftarlar, "Vukovic uğur getirdi” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Galibiyetin ardından duygularını dile getiren Vukovic, zaferin kendisine 2017 yılında kazanılan Türkiye Kupası sürecini hatırlattığını ifade etti. Eski yıldız futbolcu, "9 yıl sonra Konyaspor'u yeniden Türkiye Kupası'nda görmek müthiş bir duygu. Bu tarihi galibiyet benim için nostaljik bir anlam taşıyor. 2017 yılında kulüp tarihinin ilk kupasını kazanan kadroda yer almanın gururunu ve mutluluğunu her zaman yaşıyorum” dedi. Sahadaki performansa da değinen Vukovic, "Bugün sahada 2017 ruhunu görmek beni gerçekten gururlandırdı ve sevindirdi. Galibiyetten dolayı İlhan Palut hocayı ve tüm futbolcuları kutluyorum. Ayrıca Konyaspor taraftarlarına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Cumali ÖZER)

