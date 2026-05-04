Konyasporlu futbolcunun ilginç istatistiği! Her yiğidin harcı değil

Konyaspor'un başarılı futbolcusu Melih İbrahimoğlu 10 günde 3 önemli maçta forma giydi. Bu yoğun periyotta evlenip dünya evine giren genç futbolcu bir de ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar…

BAŞARI TESADÜF DEĞİL!

Lige kötü başlayan Konyaspor son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu başarıda Teknik Direktör ilhan Palut'un yanı sıra takımın fedakâr oyuncularının da payı büyük...

Sakatlığına rağmen maça çıkan, eksikler nedeniyle farklı mevkilerde forma giymek zorunda kalan futbolcular da var ama bu süreç Melih İbrahimoğlu'nun ilginç bir durum söz konusu oldu.

İLK GOL SEVİNCİ!

17 Nisan Cuma günü Ligdeki ilk golünü Antalyaspor kalesine atarak takımının galibiyetinde pay sahibi olan Melih ibrahimoğlu, 4 gün sonra 21 Nisan'da Fenerbahçe karşılaşmasında 120 dakika sahada kaldı. Bu maçı da Konyaspor 1-0 kazanarak Türkiye Kupasında yarı finale yükseldi.

SAHADAN NİKAH MASASINA!

120 dakika kıran kırana geçen Fenerbahçe maçından 1 gün sonra Melih İbrahimoğlu nikâh masasına oturdu. Nişanlısı Kübra Aksoy ile dünyaevine giren gurbetçi futbolcunun nikahını da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kıydı.

NİKAHTAN SONRA YİNE MAÇA!

Konyaspor yoğun bir periyottan geçiyordu. Melih İbrahimoğlu düğün izni yapmadan Trabzonspor Maçının hazırlıklarına dahil oldu. İbrahimoğlu 2-1 kazanılan bu maçta da 77 Numaralı formasıyla yine doksan dakika sahada kaldı.

İZNİ HAK ETTİ!

Konyaspor'un başarılı futbolcusu Melih İbrahimoğlu 10 günde 3 önemli maçta forma giydi. Rizespor deplasmanına götürülmeyen Melih ibrahimoğlu, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

(Berna Ata)