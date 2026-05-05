SPOR Haberleri

Konya'daki belediyeden büyük destek!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'daki belediyeden büyük destek!

Konya'nın Meram ilçesi belediye başkanı Mustafa Kavuş, Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"O KUPA BU ŞEHRE GELECEK”

Başkan Kavuş, belediye binasına asılan bayrakla ilgili açıklamasında Konyaspor'a olan inancını dile getirdi. Kavuş, kupanın yeniden Konya'ya kazandırılacağına yürekten inandığını ifade ederek takıma başarı dileklerinde bulundu.

BELEDİYE BİNASI YEŞİL-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meram Belediyesi binasına asılan bayrağın şehre ayrı bir heyecan kattığını belirten Kavuş, paylaşımında birlik ve destek mesajı verdi. Taraftarlara da takımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kavuş; "O KUPA BU ŞEHRE GELSİN ÇOCUKLAR! 

Konyaspor'umuzun Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi şanlı bayrağımız belediye binamıza çok yakıştı.

Kupayı yeniden şehrimize kazandıracaklarına sonuna kadar inanıyor, Konyaspor'umuza Salı akşamı oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında başarılar diliyorum.'' 

GÖZLER KRİTİK MAÇTA

Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş ile 5 Mayıs Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede yeşil-beyazlı ekip, finale yükselerek kupayı bir kez daha Konya'ya getirmeyi hedefliyor.

 

 



