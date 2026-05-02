Penaltıyı kaçırdı abisinin oynadığı takım şampiyon oldu
- Güncelleme Tarihi:
Bilecik’te oynanan şampiyonluk maçında penaltıyı kaçıran Emirhan Çınar’ı teselli eden rakip oyuncu abisiyle yan yana oturarak kutlamaları seyretti.
Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off final müsabakasına Osmaneli ilçesinin 2 güzide kulübü Osmanelispor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor kaşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'ndan maç kapalı gişe oynanırken, maçı penaltılardan Osmanelispor kazandı.
Kaçan penaltı sonrası duygulandıran anlar yaşandı
Osmaneli Gençlerbirliği Spor oyuncu Emirhan Çınar son penaltıyı kaçırmasının ardından Osmanelispor futbolcular büyük sevinç yaşadı. Emirhan Çınar penaltı sonrası olduğu yere yığılırken, onu teselli eden de rakip Osmanelispor'da oynayan abisi Emre Çınar oldu.
İkili birbirlerine sarılırken, ardından yan yana yere oturdular. İkili Osmanelispor'un şampiyonluk kutlamalarını beraber izlerken, ortaya da güzel bir fotoğraf karesi çıktı. O fotoğraf karesi sonrası sporseverseler duygu dolu anlar yaşarken, abi Emre Çınar'ın bu hareketi takdirle karşılandı.
Öte yandan penaltılarla 4-3 kazanan Osmanelispor 4-3 kazarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”