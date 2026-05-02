Fenerbahçe Başakşehir’i üç golle geçti

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca’nın hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği RAMS Başakşehir’i 3-1 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girdi. Maçın 28. dakikasında Anderson Talisca ile öne geçen sarı-lacivertliler, golden sonra temposunu düşürdü. Konuk ekip, 36. dakikada Amine Harit ile beraberliği yakaladı. Golün ardından tekrar toparlanan sarı-lacivertliler, öne geçmeyi başaramadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da pozisyonlarla giren Fenerbahçe, 57. dakikada yine Anderson Talisca'nın golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 72. dakikada Talisca ile bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmadan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirveyle puan farkını bitime 2 maç kala 4 puana indirdi.

Talisca gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, gollerini sürdürdü.

Müsabakanın 28. dakikasında ve 57. dakikasında takımını öne geçiren gollere imza atan Talisca, 72. dakikada bir gol daha bularak bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti.

Talisca, toplamda ise bu sezon 27. golüne imza attı.

Edson'a tribünlerden tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Edson Alvarez'e tepki gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 3 ay sonra sahalara çıkan Meksikalı oyuncu, 90. dakikada Fred'in yerine oyuna girdi.

Taraftarlar, hem oyuna girerken hem de top ayağına geldiğinde Edson Alvarez'i ıslıkladı.

Kaynak: AA

