Çaykur Rizespor- Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Çaykur Rizespor- Konyaspor maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki mücadeleleri hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. 

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 

1 Mayıs Cuma

17.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay 

20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy 

2 Mayıs Cumartesi 

20.00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu 

20.00 Trabzonspor - Göztepe: Ozan Ergün 

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses 

3 Mayıs Pazar 

20.00 Kayserispor - Eyüpspor: Mehmet Türkmen 

20.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan 

20.00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır 

20.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Yasin Kol 

Kaynak: İHA

