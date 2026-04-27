Konyaspor formasıyla bir ilki başardı! Maçın yıldızı oldu

Süper Lig'de son golünü 2024 yılında Galatasaray formasıyla Konyaspor'a atan Berkan Kutlu, Konyaspor forması ile kariyerinde bir ilki başardı.

İLK KEZ BUNU YAPTI!

Asıl mevkisi orta saha olsa da İlhan Palut tarafından sol bek olarak oynatılan Berkan Kutlu Trabzonspor maçının yıldızı oldu. Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 gol atan genç futbolcu takımına 3 puanu getiren isim oldu.

Samimi Açıklamalar!

Maç sonu beIN Sports'a konuşan Berkan Kutlu attığı gollere takımını galibiyete taşıdığı için mutlu olduğunu söyledi. Orta saha oynamak istediğini ancak takıma katkı sağlayabilmek için her yerde görev alabileceğini söyleyen Kutlu, "Bu maçta 3 gol atabilirdim. Bugün 2 gol de bana nasip oldu. Arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Orta saha oynamayı seviyorum ama sol bek ve stoper de oynayabilirim. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

