Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisinde penaltı itirazı!

Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbi maçının ilk yarısında bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, bir süre VAR’ı dinledikten sonra oyunu sürdürdü.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbide ev sahibi takım Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLENTİSİ

Leroy Sane, bu dakikada Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu.

Hakem Kol, oyunun sürmesini istedi.

Hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesini istedi.

BROWN, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü.

Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabı, yaşanan pozisyonun ardından "Sané'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

