Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Lider Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

İLK 11'LER

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ DERBİ

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Süper Kupa finalinde yaşandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

Kaynak: Haber Merkezi

