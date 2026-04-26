Konya’da 23 Nisan’a özel curling müsabakası düzenlendi

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla curling müsabakası düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona, koruma ve bakım altında bulunan 50 çocuk katıldı.

Büyük bir heyecan ve coşkuya sahne olan müsabakalarda çocuklar hem sportif becerilerini sergileme hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirme imkanı buldu.

Müsabakalarda dereceye giren çocuklara ödülleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi.

Törenin ardından müsabaka birincileri, il müdürleri ile dostluk maçı yaptı.

